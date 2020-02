Henri Dès : "C'est un miracle que je sois encore en vie", confie le chanteur sur RTL

et Ryad Ouslimani

06/02/2020

L'irréversible a failli arriver le 27 novembre 2019. Henri Dès, l'idole de plusieurs générations d'enfants et auteur de nombreuses chansons à succès, était victime d'un malaise cardiaque chez lui, en Suisse. "Normalement je ne devrais pas être là", confie-t-il à RTL, un peu plus de deux mois après son malaise.

"J'étais avec mon amie Nathalie, je regardais un film. Et tout d'un coup, d'une seconde à l'autre, j'ai perdu connaissance. À partir de là, je ne me souviens de rien", raconte-t-il. La suite, c'est un appel au service d'urgences et un massage cardiaque effectué par sa compagne, avant une prise en charge par les secouristes.

Plongé dans un coma artificiel avec une température corporelle "à 32 ou 33 degrés", son éventuelle guérison était hypothétique. "Il peut sortir comme un légume, il peut mourir, ou s'en sortir", disait alors les médecins à sa famille.

Sur scène au début du printemps

"C'est un miracle que je sois encore en vie", témoigne-t-il. Mais aujourd'hui, le chanteur va bien et retrouve sa voix ainsi que l'intégralité de ses moyens physiques petit à petit. "Je peux vivre comme avant. C'est extraordinaire. C'est grâce à Nathalie que j'en suis là", se réjouit-il. Henri Dès compte désormais profiter de la vie et de sa passion, à 79 ans.

"J'ai envie de vivre encore quelques années avec ce que je sais faire, pour mon plaisir et j'espère pour le plaisir des gens", projette-t-il. "Je pense que le 27 et le 28 mars je serai en ordre de marche pour monter sur scène", a-t-il déjà prévu. Et si ses chansons pour enfants seront évidemment dans son répertoire, Henri Dès va faire une tournée avec des chansons "pour adultes".

Il a aussi beaucoup écrit pour son fils Pierrick, lui aussi chanteur. "L'année passée, j'ai décidé d'écrire des chansons. Je me suis mis à écrire de manière incroyablement rapide", confie-t-il.

47 chansons écrites pour son fils

"J'ai écrit 47 chansons, comme si c'était dans l'urgence, comme si j'allais mourir, et qu'avant de mourir je voulais lui transmettre des chansons pour qu'il puisse faire un bout de carrière avec ces chansons-là", explique Henri Dès. "On vient de terminer le disque la semaine dernière", annonce-t-il.



Enfin, c'est avec émotion et une infinie gratitude qu'il évoque les messages de soutien reçu de la part du public à la suite de son problème de santé. "C'est extraordinaire de voir à quel point point les gens m'aiment, je crois", s'émerveille-t-il avec humilité.