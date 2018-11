publié le 08/11/2018 à 08:59

La musique d'"Un homme et une femme", le thème de "Love Story" et "A bicyclette", c'était lui. À 86 ans, le compositeur Francis Lai, est décédé, laissant derrière lui ses mélodies à la fois simples et inoubliables.



Claude Lelouch, dont il était le musicien attitré, a tenu à lui rendre hommage sur RTL. "On a fait 35 films ensemble", raconte le réalisateur, qui explique avoir vécu ce qui s'apparente à "une histoire d'amour" avec celui qu'il qualifie de "plus grand mélodiste français".



Francis Lai avait récemment travaillé sur de nouveaux enregistrements pour la suite du film culte de Claude Lelouch, Un Homme et une Femme, actuellement en tournage. "Je suis triste qu'il n'ait pas pu voir le film", raconte le réalisateur.



Il a écrit toutes les musiques de ses films Vivre pour vivre, Un homme qui me plaît, 13 jours en France, La vie, l'amour, la mort, Le voyou, L'aventure, c'est l'aventure ou encore Itinéraire d'un enfant gâté.