Francis Cabrel : découvrez un extrait de son nouveau titre "Te ressembler"

publié le 28/08/2020

Cinq ans après l'album In Extremis et trois ans après son best-of incluant deux inédits, Francis Cabrel sera de retour au rayon disques le 16 octobre 2020. RTL et Laissez-vous tenter vous font découvrir un premier extrait de cet album, un morceau très intime intitulé Te Ressembler.



Ce premier extrait de cet album intitulé À l'aube revenant est présenté par Francis Cabrel lui-même. "Te ressembler est une chanson sur mon père, tout simplement, confie le chanteur. Je dis tout simplement dans le refrain 'J'aurais aimé te ressembler' mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On a eu des vies tellement différentes que ça m'a inspiré ce texte. À lui la vie de labeur, le muscle qui travaille au quotidien, combattre pour vivre... Et moi, je suis parti avec ma guitare. J'ai flâné, j'ai réfléchi, je me suis posé et j'ai écrit. Un papier ici, un crayon là... Deux vies vraiment très différentes", reconnaît le chanteur.



Te ressembler est née d'une idée qui trottait depuis un long moment dans l'esprit de Francis Cabrel. "Ça fait longtemps que j'avais cette idée, mais les idées chez moi elles mettent un temps assez considérable à mûrir , reconnaît Francis Cabrel dans un sourire. La petite ritournelle du refrain, je l'avais aussi depuis un moment. C'est un thème que j'avais et je ne savais pas trop où le placer et le puzzle s'est constitué il y a un an ou deux. Des bribes qui comme ça se sont rassemblées au fil des années..."

