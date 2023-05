Eurovision 2023 : l'ordre de passage dévoilé

À quelques heures de la finale de l'Eurovision 2023, qui se déroulera à la M&S Bank Arena de Liverpool, l'organisation a dévoilé l'ordre de passage des pays durant la soirée. Les vingt-six nations participantes se produiront pendant plus de 4h de show.

Un tirage au sort a permis de définir si les pays se produiront en première ou en deuxième partie de soirée, c'est ensuite l'organisation qui choisit l'ordre de passage au sein d'une même partie de soirée, pour éviter que des chansons similaires ne se suivent.

La soirée débutera avec la prestation autrichienne de Teya & Salena, avec leur chanson Who The Hell Is Edgar ?. La France, représentée par la chanteuse québécoise La Zarra, passera en sixième position. Favorite des bookmakers, Loreen, représentante de la Suède, chantera en neuvième position son titre Tattoo. À domicile, puisqu'il remplace naturellement l'Ukraine dans l'accueil de la compétition, le Royaume-Uni clôturera cet Eurovision.

Mais c'est ordre de passage n'a rien d'anodin. En effet, selon les spécialistes, passer en deuxième partie de soirée serait un avantage, car les dernières prestations seraient plus fraîches dans les têtes, lors des votes.

L'ordre de passage

Vous trouverez, ci-dessous, l'ordre complet des passages lors de cette finale de l'Eurovision 2023 :

1. Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar ? (Autriche)

2. Mimicat - Ai Coração (Portugal)

3. Remo Forrer - Watergun (Suisse)

4. Blanka - Solo (Pologne)

5. Luke Black - Samo Mi Se Spava (Serbie)

6. La Zarra - Évidemment (France)

7. Andrew Lambrou - Break A Broken Heart (Chypre)

8. Blanca Paloma - Eaea (Espagne)

9. Loreen - Tattoo (Suède)

10. Albina & Familja Kelmendi - Duje (Albanie)

11. Marco Mengoni - Due Vite (Italie)

12. Alika - Bridges (Estonie)

13. Käärijä - Cha Cha Cha (Finlande)

14. Vesna - My Sister's Crown (République tchèque)

15. Voyager - Promise (Australie)

16. Gustaph - Because Of You (Belgique)

17. Brunette - Future Lover (Arménie)

18. Pasha Parfeni - Soarele şi Luna (Moldavie)

19. TVORCHI - Heart of Steel (Ukraine)

20. Alessandra - Queen of Kings (Norvège)

21. Lord of the Lost - Blood & Glitter (Allemagne)

22. Monika Linkytė - Stay (Lituanie)

23. Noa Kirel - Unicorn (Israël)

24. Joker Out - Carpe Diem (Slovénie)

25. Let 3 - Mama ŠČ! (Croatie)

26. Mae Muller - I Wrote A Song (Royaume-Uni)

