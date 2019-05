publié le 17/05/2019 à 15:39

Tous les artistes qui se produiront sur la scène de la finale de l'Eurovision sont désormais connus. Il ne suffit pas d'être un pays européen pour avoir le droit de participer. L'Eurovision accueille des candidats de tous le bassin méditerranéen mais aussi des invités historiquement liés au concours comme l'Australie. Seuls les pays fondateurs du concours, comme la France, ont une place garantie chaque année. Les autres pays et leurs artistes doivent passer à la moulinette des sélections via deux demi-finales.



Pour la première demi-finale diffusée sur France 4 le 14 mai 2019, l'Eurovision n'offrait que dix places de finalistes. Les gagnants de la soirée étaient : la Grèce, la Biélorussie, la Serbie, Chypre, l'Islande, Saint-Marin, la Slovénie, l'Estonie, la République Tchèque et enfin l'Australie. Du côté des malchanceux nous comptons : le Portugal, la Finlande, la Pologne, la Hongrie, le Monténégro, la Belgique et la Géorgie.

Pour la seconde salve d'éliminations, il y avait 18 pays représentés. Là encore, seuls 10 pourront se produire samedi 18 mai lors de la grande finale à Tel-Aviv.

Les pays qualifiés

Les dix gagnants de la soirée étaient : la Suisse, le Danemark, la Suède, Malte, la Russie, l’Albanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Macédoine, l'Azerbaïdjan.



Luca Hänni et son She Got Me a enflammé la scène de l'Eurovision. Rythme efficace et biceps impeccables, la Suisse tient un bon représentant capable de faire danser les foules. Leonora est sa chanson 100% guimauve Love Is Forever fait le pari des langues vivantes avec des paroles en anglais, danois, français et allemand. La ficelle est un peu grosse mais elle lui a offert une place en finale. Le Suédois John Lundvik a obtenu sa place sans aucun problème. son pays connaît bien la recette du concours et son Too Late for Love est d'une efficacité redoutable. Puisque nous parlons d'efficacité, Michela (Malte) et son Chameleon pourrait bien être un tube de cet été. Son changement rythmique est parfait pour faire un tabac.



KEiiNO, le trio norvégien, est aussi sélectionné. Pop eurovisionnesque et chants lapons pour une touche folklorique. C'est un mélange parfait. La Russie est de retour en finale et le pays est souvent un favori des téléspectateurs européens. La prestation faussement dramatique avec pluie et miroirs fera-t-elle oublier la voix moyenne de Sergey Lazarev ? Les miroirs c'est aussi la technique de La Macédoine du Nord, sélectionnée avec la chanson de diva Proud de Tamara Todevska. Pas d'artifices pour Jonida Maliqi. Seule sa voix sur la chanson Ktheju tokës, aux accents traditionnels, parvient à saisir l'attention du public. Plus original, Chingiz (Azerbaïdjan) utilise des robots tout droit sortis d'une chaîne de montage pour danser à ses côtés.



L'autre grand favori de la soirée, éternel n°1 des bookmakers, est Duncan Laurence. Seul au piano, le chanteur au physique avantageux offre une prestation très simple. Son clip dans lequel il nage nu lui a assuré un certain succès sur les réseaux sociaux. Son Arcade figurera haut dans le tableau final.

Les pays éliminés

Du côté des malchanceux nous comptons : l'Arménie, l'Irlande, la Moldavie, la Lettonie, la Roumanie, l’Autriche, la Croatie, la Lituanie.



Le style incisif de Srbuk (Arménie) n'a pas convaincu le jury tout comme la pin-up à la sauce fifties Sarah McTernan qui représentait l'Irlande. Anna Odobescu (Moldavie) et sa dessinatrice sur sable (oui, oui) ont offert une chanson très classique, tout en démonstration vocale au public. Sans succès malheureusement. L'ambiance douce et folk du groupe letton Carousel n'a pas emporté les membres du jury. Défaite aussi pour la Roumaine Ester Peony et sa mise en scène pseudo-mystique et franchement brouillonne. PÆNDA pour l'Autriche n'a pas eu de chance non plus, sa voix fragile et soufflée (et quelques fausses notes magistrales) n'a pas suffisamment porté.



The Dream du Croate Roko était un mélange 100% Eurovision avec costume immaculé, ailes d'ange dorées et notes à faire pâlir Lara Fabian. Cliché ? Oui. Même le jury a ses limites. Jurij Veklenko (Lituanie), malgré son numéro de charme à la caméra et la grande amplitude de sa voix, n'a pas réussi à sécuriser une place en finale.



Si vous avez envie de vous faire une petite séance de rattrapage, l'Eurovision a compilé pour vos beaux yeux un résumé de la soirée. Best of, séquences nostalgiques et interviews... Tout est là en moins de 13 minutes !

