publié le 14/02/2019 à 10:51

Quatre ans après La Rencontre, Emmanuel Moire revient avec un disque plus épicé et plus varié, Odyssée qui sort le 15 février 2019. Des percussions, des chœurs et des touches d'électro colorent les treize chansons à l'image du titre Et si on parlait d'amour. Cette collection de chansons raconte le destin d'un héros en quête d'amour, de bienveillance et de sérénité.



"J'ai parfois cette impression / d'être à l'intérieur un inconnu", chante-t-il en ouverture. Une confidence pour le chanteur redevenu auteur sur cet album : "C'était plus qu'une envie, c'était vital, j'avais besoin de poser mes mots sur ce que je ressens et sur ce que je suis devenu", confie le chanteur au micro de RTL avant d'ajouter : "Je suis beaucoup plus auteur que ce que je pensais !"

Celui qui a concouru afin de représenter la France lors de l'Eurovision 2019 se livre de plus en plus entre les lignes. Dans le titre La promesse, il évoque sans pudeur son homosexualité, sans pour autant tomber dans le voyeurisme. À cœur ouvert, l'ancien Roi-Soleil se livre également sur sa famille et notamment sa grand-mère dans le titre La femme du milieu : "Je me suis aperçu que la thématique de la famille était hyper importante", explique-t-il avec émotion.

L'artiste qui fêtera ses 40 ans en juin prochain, dévoile un chant moins démonstratif et plus "susurré". Il partira en tournée dès le 30 novembre 2019 avec notamment une date Salle Pleyel à Paris en fin d'année, le 10 décembre.

> Emmanuel Moire - "La promesse"