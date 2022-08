C'est une collaboration dont personne ne s'attendait. D'un côté, une icône pop devenue légende, sujet d'un biopic à succès au cinéma, et de l'autre Britney Spears, une chanteuse connue mondialement, avec plus de 200 millions de disques vendus.

Un extrait du morceau qui résulte de cette collaboration a été révélé par Elton John sur son compte Tiktok. Il a également partagé la couverture de ce morceau : Hold me closer. On y voit, d'un côté, une photo de Britney Spears enfant et de l'autre une du jeune Elton John. L'annonce de cette association insolite a fait vibrer internet et les réactions se comptent par milliers.

Ce morceau est un remix du single d'Elton John, Tiny Dancer, issu de l'album Madman Across the Water sorti en 1971. Dans l'extrait publié par le chanteur de Rocket Man, on peut entendre les deux chanteurs reprendre le refrain de la chanson originale. Cette collaboration marque le retour officiel de Britney Spears au devant de la scène. Son dernier album, Glory, date de 2016 et ce sera le premier morceau diffusé depuis la levé de sa tutelle.

