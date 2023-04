ÉDITO - Places de concerts trop chères : "Merci à Nicola Sirkis d’avoir mis les pieds dans le plat", dit William Galibert

Nicola Sirkis explique dans une interview au Journal du dimanche qu’il est "atterré" par les prix pratiqués par certains de ses collègues. Réfléchissez au prix que vous êtes prêts à mettre pour aller voir un artiste que vous aimez. Au niveau des tarifs, voilà ce que ça donne : jusqu’à 650 euros pour voir Madonna en France, jusqu’à 580 pour Elton John, 500 euros pour Dépêche Mode ou 450 pour Beyoncé.



Il y a parfois quelques places premier prix autour de 60 ou 80 euros mais il y en a très peu. Et à ce prix-là vous êtes derrière un pilier près des toilettes... Le chanteur Usher sera en septembre à Paris, et pour se tenir debout dans la fosse ça sera 331,50 euros. Il aurait peut-être pu arrondir. Ces places s’arrachent même à ce prix-là et on sait que ce sont de vrais shows spectaculaires, qui nécessitent beaucoup de travail, beaucoup de gens en coulisses. Mais on peut penser qu’on est au-delà des limites du raisonnable, à l’image de ce qu’on a vu pour les JO de Paris 2024. Clairement, certaines stars et leurs tourneurs se sont "égarés dans la vallée infernale".



Pour Indochine, c’est autour de 50 euros, ce qui est déjà une belle somme. Nicola Sirkis explique que le groupe rogne sur ses cachets pour maintenir ces prix. Et quand il entend qu’il y a de l’inflation et que les prix de l’énergie ont augmenté, il répond "qu'aucun argument n’est pertinent sauf celui de vouloir gagner de l’argent". Merci à Nicola Sirkis d’avoir mis les pieds dans le plat. Et pour aller voir Indochine en tournée, c’est fichu parce c’est déjà complet.

