"Dynabeat", le nouveau single de Jain

publié le 30/06/2017 à 03:00

En un an et demi tout est arrivé très vite pour cette jeune chanteuse. Jain entame ses deux ans de tournée, "c'est de la folie vraiment pure et je n'ai pas vu le temps passer, c'était complètement incroyable", explique-t-elle.



L'interprète de Makeba explique qu'elle "essaye de simplifier au maximum les chansons et c'est un exercice très dur". C'est après de nombreux voyages et notamment lorsqu'elle était au Congo, à Pointe-Noire, que Jain a eu envie de faire de la musique. "Là-bas, la musique c'est vraiment pour faire la fête, on faisait de la musique pour réunir et pour danser", confie-t-elle.

La chanteuse a commencé à écrire de nouvelles chansons, "j'ai pas mal de démos plus ou moins abouties, on va donc rentrer en studio en octobre". Dans une interview, la chanteuse avait confié, "je chante ce que je n'arrive pas à dire", elle s'explique : "j'ai du mal à parler donc je préfère chanter". Dynabeat est le tout nouvel extrait de son album Zanaka.