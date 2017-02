publié le 11/02/2017 à 08:41

Il ne fallait pas être fatigué pour assister à la remise de la dernière Victoire de la Musique, vendredi 10 février sur France 2. Aux alentours de 0h40, après une soirée plus moderne, plus fluide, plus drôle, le chanteur Renaud a été sacré meilleur artiste masculin. Il faut dire qu'il affole les ventes. Avec 700.000 albums écoulés, le chanteur énervant signe un retour fracassant. En concert à Nantes, Renaud avait enregistré un message pour "remercier le public".



Du côté des chanteuses, c'est la jeune Jain, 25 ans, qui a raflé le trophée de l'artiste féminine de l'année. Son album, Zanaka, mélange pop, electro et rythmes africains. Jain est aussi rentrée chez elle avec la Victoire du vidéo-Clip pour Makeba, hommage à la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba. Jain avait du mal à réaliser hier soir. "Très sincèrement, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Ce n'est pas du tout pour faire semblant. Je pensais vraiment que cela allait être Véronique Sanson qui allait l'avoir. Je suis hyper honorée, ça a une grosse signification dans le contexte actuel que le clip Makeba ait une Victoire."

Jain, seule artiste à être repartie avec deux V en plexiglas, a pour mentor Maxime Nucci alias Yodelice. "J'ai vu cette petite débarquer à 16 ans dans mon studio, et qui m'a joué ses premières maquettes. Elle avait déjà quelque chose d'extrêmement singulier dans sa faculté à mixer toutes ses influences et à gratter son quotidien sur du papier un peu comme un vieux bluesman. Je suis toujours très ému de vivre quelque chose comme ça à travers ses yeux."

Cette 32e cérémonie - très éclectique et métissée - n'a pas fait l'impasse sur le climat actuel en France. Notamment avec le vibrant discours d'Imany. L'interprète de Don't Be So Shy a évoqué l'actualité en plein milieu de sa chanson. Le voyage, l'étranger, matière première du dernier disque de Benjamin Biolay. Son formidable Palermo Hollywood a été sacré album de chansons. "J'avoue, je suis très très très touché. Je suis heureux d'avoir fait partager mon amour de l'Argentine aux gens qui ont écouté mon disque. C'est comme un "free hug", comme un peu d'amour."



Il y a aussi des déçus. Véronique Sanson, nommée deux fois, est repartie bredouille mais pas triste. "Au moment où je vous parle, il y a plein de gens autour de moi, qui essaient de me consoler. Or, je ne suis pas du tout triste, parce que j'adore ce que fait Imany, j'adore ce que fait Jain. Place aux jeunes."

Qui sont les jeunes primés ?

Le rappeur Jul a été primé dans la catégorie musique urbaine, Kungs a gagné la Victoire de l'album électro. Les trois filles de L.E.J ont été récompensées dans la catégorie révélation scène. Victoire de l'Artiste masculin l'an dernier, Vianney a remporté hier le Prix de la Chanson originale pour Je m'en vais. "Quand c'est le public, qui remet ça, ça compte double. Ça porte énormément. Je les écris pour moi les chansons, c'est absolument égoïste dans un premier temps, et après je choisis de les partager avec les gens."