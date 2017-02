publié le 11/02/2017 à 06:22

Il y a un an tout juste, Jain nommée dans la catégorie "album révélation" aux Victoires de la musique était repartie bredouille. Mais sa prestation sur Come avait conquis de nombreux téléspectateurs, qui avaient alors découvert l'énergie et l'univers de la chanteuse, déclinés dans son premier album Zanaka. Douze mois plus tard, la chanteuse de 25 ans seulement s'est imposée comme la grande gagnante des 32e Victoires de la musique, qui avaient lieu le 10 février au Zénith de Paris, en remportant la Victoire du meilleur clip pour Makeba et celle de l'Artiste féminine de l'année.



Une consécration pour Jain et sa pop-world touche à tout et colorée puisée, depuis l'enfance, dans un parcours de globe-trotteuse. Si Come, le premier single et les suivants, tous chantés en anglais, ont imposé le melting-pot sonore de Jain, dans lequel la pop trépigne sous doses électros et influences africaines, la chanteuse a également su créer sa propre identité visuelle. Dans les pas d'une Christine and the Queens ou d'un Stromae.

Revivez la magnifique prestation de @Jainmusic avec Makéba aux #Victoires2017 ! pic.twitter.com/ysr0fMGjQZ — France 2 (@France2tv) 10 février 2017

Dans ses clips comme en concerts, elle porte une petite robe noire et blanche ou comme vendredi soir une combinaison-short, mais elle n'oublie jamais son col claudine. Elle est à présent reconnaissable entre mille. Une allure de sage écolière qui tranche avec l'artiste en pleine ébullition, parfois déchaînée, que certains spectateurs ont vu passer au-dessus de leur tête, dans une bulle transparente, à la fin de ses concerts.

Un univers puisé aux quatre coins du Globe

Après neuf premières années vécues dans le Sud-Ouest, où elle choisit la batterie pour premier instrument, Jeanne Louise Galice prend vite l'habitude de faire et défaire ses valises, au gré des missions de son père, employé dans une compagnie pétrolière. À Dubaï, elle apprend à jouer des percussions arabes. À Pointe-Noire, l'oreille affûtée aux beats du Congo, elle commence à composer des chansons. Au retour d'Abou Dabi, le bac en poche, elle s'installe à Paris pour étudier l'art. Cela ne dure pas : entre-temps elle a posté ses premières compositions sur internet et le chanteur Yodelice la repère.



L'auteur-compositeur, qui écrit aussi pour Johnny Hallyday, produit et collabore à la réalisation de son premier quatre titres, Hope (2015), dans lequel figure déjà le tube en puissance Come. La suite s'écrit en lettres d'or pour Jain avec l'album Zanaka, dont le titre signifie "enfant" en malgache, la langue maternelle de sa mère.

Reconnaissance à l'international

Grâce à ses chansons et son univers bien à elle, Jain commence à se faire un nom à l'international. En témoigne sa toute première prestation en direct à la télévision américaine, la semaine passée. Dans The Late Show with Stephen Colbert sur CBS, elle a conquis le public avec Come. Comme Christine and the Queens, Jain contribue à son tour au rayonnement des artistes français à l'étranger. Elle travaille actuellement à son deuxième album, prévu pour fin 2017 ou début 2018.

> Jain Performs 'Come'