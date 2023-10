DOCUMENT RTL - Vitaa : notoriété, vie de mère, projets... Charlotte fend sa "carapace"

Elle s'est fait connaître en 2006 avec le titre Confession nocturne, un featuring avec la rappeuse Diam's. Après bientôt 18 ans de carrière, Vitaa vient de sortir son huitième album, Charlotte. Soit quatre ans après la sortie de l’album VersuS en duo avec Slimane, écoulé à plus d’un million d’exemplaires. On peut donc parler de phénomène.

Charlotte, c'est son prénom à la ville : Charlotte Gonin, dite Vitaa, née en mars 1983 à Mulhouse. Au micro de Steven Bellery, l'autrice, compositrice, interprète et productrice, évoque avec une franchise étonnante son succès, la notoriété, son rôle de maman, son sacré caractère, la misogynie dans le monde de la musique, et son envie très forte de retourner travailler dans l'ombre.

La chanteuse présentera Charlotte sur scène dans une tournée des Zénith à partir du 25 octobre 2024. Elle chantera notamment à l'Accor Arena le 4 décembre 2024.

Pour ce qui est de l'avenir, Vitaa confie à RTL qu'elle a beaucoup de mal à l'envisager : "Je déteste me projeter, j'espère qu'on m'appellera encore pour écrire des chansons pendant longtemps, car c'est quelque chose que j'adore. Puis, je pense qu'il y aura des projets communs sur scène, avec des artistes que j'adore".

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, la rédaction de RTL revient sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info