Django Reinhardt dans l'Heure du Jazz

publié le 30/04/2017

Les amateurs de jazz attendaient impatiemment "Django" film d'Etienne Comar sorti mercredi sur les écrans, avec Reda Kateb dans le rôle du guitariste prodigieux. Ce biopic s'attache à une période bien particulière de la vie de Django Reinhardt, celle de la guerre. Les sources sont rares sur ce passage mais Etienne Comar, qui est aussi le scénariste a fait un travail remarquable et il a bien reconstitué l'époque tout en donnant une résonnance très actuelle au film. Reda Kateb a aussi fait un travail en profondeur pour s'approprier ce personnage mythique mais qui a bel et bien existé. Autre invité, Pierre Bertrand est compositeur musicien et arranger de jazz, il a oeuvré sur la bande originale qui ne réutilise pas de morceaux enregistrés à l'époque.

