Le rockeur américain David Crosby, cofondateur des Byrds, est mort

David Crosby est décédé à l'âge de 81 ans, ont annoncé jeudi 19 janvier deux médias américains spécialisés. Le journal Variety a été le premier à annoncer le décès du musicien, si influent pour le rock et le folk des années 1960-70, en citant un communiqué de son épouse Jan Dance, qui a évoqué une "longue maladie". Le magazine Rolling Stone a confirmé la nouvelle sur la foi d'une source proche de l'artiste.

Né en 1941 en Californie, David Crosby a participé aux temps forts du rock psychédélique avec Jimi Hendrix ou Jannis Joplin à Woodstock. Avec sa guitare et sa moustache, il était la jeune Amérique des années 1960-70, entre riffs rock-folk et paradis artificiels. David Crosby, a participé à la fondation des Byrds, auxquels on doit le tube "Eight Miles High", avant de rejoindre le supergroupe Crosby, Stills, Nash & Young. Après un passage en prison en 1986, il s'était relevé de ses excès pour relancer sa carrière solo.

