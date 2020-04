publié le 25/04/2020 à 19:53

Le confinement se passe mieux pour certains que pour d'autres. Tous les jours, de 14h à 15h, le DJ Bob Sinclar, connu pour ses morceaux "World, Hold on" ou "Rock This Party", mixe depuis son studio et diffuse le concert sur les réseaux sociaux, via Instagram et Facebook. Au plus grand bonheur de ses nombreux fans.

"Je vis un moment de plénitude artistique très intense", explique le musicien. Les gens me demandent si ça me manque de mixer (devant un public, NDLR) Mais, très sérieusement, je commençais vraiment à m’ennuyer".

Le chanteur explique avoir eu l'idée de ces concerts 2.0 en triant ses quelques 35.000 vinyles. "Je me suis dit que j’allais les jouer", s'amuse-t-il. Selon lui, cet exercice demande de "la concentration". Mais il se réjouit d'avoir eu d'excellents retours. "La musique nous rappellent toujours des bons moments."