Daby Touré et sa version en Soninké de "San Francisco" de Maxime Le Forestier

publié le 19/01/2021 à 08:35

On va prendre l’air ce matin, on va voyager. Direction San Francisco en passant par la Mauritanie. Il y a pile 50 ans cette année, Maxime Le Forestier posait son sac dans une maison au numéro 3841 de la 18ème rue du quartier de Castro à San Francisco, une maison bleue adossée à la colline, dans laquelle il a goûté aux joies et délices de la vie hippie.

De retour en France après cette expérience, pour remercier Luc, Lizzard, Phil, Tom et Psylvia, ses hôtes, il a écrit en quelques minutes la chanson San Francisco et leur a envoyé la bande. Il n’écrivait pas assez bien anglais pour leur adresser un courrier. L’année suivante, Maxime Le Forestier intégrera la chanson à son premier album, elle était passée complètement inaperçue en 45 Tours, et on connaît la suite ; ce premier album magnifique lancera sa carrière.

Et San Francisco, chanson carte-postale par excellence, a voyagé une nouvelle fois il y a 10 ans, dans la version 2011 de l’album de Maxime Le Forestier. Chaque chanson a été ré-interprétée par un artiste différent, et le franco-mauritanien Daby Touré a choisi de reprendre ce classique. Daby Touré signe une très belle version de San Francisco dans la langue africaine, le Soninké. On trouve donc la chanson dans l’album hommage La Maison bleue sorti en 2011.