Comment YouTube va bientôt s'inviter dans certains cinémas

Sujet du jour. Le site YouTube bat tous les records depuis sa création en 2005 par trois anciens employés de PayPal. Ce qui ne devait être qu'une plateforme de vidéos amateurs revendique aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, et plus de 500 heures de contenus télécharger chaque minute. Aux États-Unis, YouTube se consomme d'ailleurs comme une chaîne de télé connectée et reste la plateforme la plus utilisée par les jeunes.

En 2021, la campagne "Tous au cinéma" était lancée par des vidéastes et des acteurs qui racontaient leur passion pour le cinéma, notamment pour inciter à retourner dans les salles après la covid. Bientôt du contenu de la plateforme YouTube pourra être visionné sur les écrans noirs.

Pourquoi on en parle ? Lundi 15 mai, avant l'ouverture du Festival de Cannes, la chaîne de cinémas MK2 a annoncé, en partenariat avec YouTube, la création d'un ciné-club, proposant sur grand écran des projections de contenus de la plateforme. Alors où et quand pourra-t-on regarder des vidéos directement en salle ? Et à quel prix ?

Analyse. "Les liens entre la plateforme américaine qui appartient à Google et le septième art ont commencé très tôt. Les professionnels du cinéma ont trouvé en la plateforme un formidable écrin pour les œuvres du patrimoine français. Un moyen de prolonger le cycle de vie de certaines œuvres qui ne sont plus en salle", explique Justine Ryst, directrice générale de YouTube France.

Et d'ajouter : "L'idée est de proposer un moment inédit dans une salle de cinéma. Il y aura des mix de stand-up, des jeux, des débats, ou encore du contenu en avant-première".









