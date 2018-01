Grand Prix RTL-Lire 2018 : "L'Affaire Mayerling" de Bernard Quiriny sélectionné

publié le 25/01/2018 à 11:26

L'Affaire Mayerling de Bernard Quiriny, publié chez Rivages, est l'un des 5 finalistes du Grand Prix RTL-Lire 2018. Et si, avec un titre pareil, vous pensez avoir affaire à un roman historique sur le double suicide de l'archiduc héritier d'Autriche et sa maîtresse, c'est raté ! Mayerling, ici, c'est le nom d'un immeuble de standing construit dans la ville imaginaire de Rouvières, dont les résidents vont vivre un enfer sous la plume à la fois angoissante et burlesque de Bernard Quiriny.



Et en effet au Mayerling, c'est cauchemar à tous les étages, du parking trop étroit aux canalisations qui refluent tout ce qu'elles peuvent. Sans oublier les fissures en tous genres et une isolation sonore défaillante.

L'imagination débridée de Bernard Quiriny nous réserve d'autres joyeusetés. Aux dérèglements de l'immeuble s'ajoutent ceux de ses habitants. Comme Madame Camy, une veuve respectable qui devient nymphomane, ou encore les Lemoine, un couple idéal qui sombre dans une haine inextinguible dès qu'il regagne son appartement.

Il y a aussi Madame Chopard, qui croise des fantômes dans toutes ses pièces, le charmant gamin des Thuillier qui vire au psychopathe, et j'en passe. Plus inquiétant encore, l'immeuble semble pris d'une vie propre et d'une hostilité grandissante contre ses occupants. L'heure de la rébellion a sonné !