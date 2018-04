publié le 22/04/2018 à 06:05

Invitée de l'émission "On n'est pas couché" sur France 2, Françoise Hardy a présenté son dernier album "Personne d'autre". Mais elle est aussi revenue sur son parcours et notamment sa relation si particulière avec le chanteur Jacques Dutronc.





Ils ne vivent plus ensemble, elle vit à Paris et lui reste en Corse toute l'année. "Nous nous voyons seulement lors des vacances", confie Françoise Hardy qui convient qu'une des chansons de son dernier album a été écrite en pensant à Jacques Dutronc. Une chanson, oui, "mais pas tout l'album" tient à préciser Françoise Hardy, qui a confié qu'elle enverrait l’album à Jacques Dutronc pour qu'il l'écoute. "J'ai prévenu Jacques que j'avais écrit ce texte en pensant à notre histoire".



Elle est aussi revenue sur leur rencontre et le début de leur relation dans la fin des années 60. "Je lui faisais des signes très subtils et il faisait lui aussi des signes très subtils. Cela nous a pris beaucoup de temps pour oser le premier pas".

Est-ce que c’est à Jacques Dutronc que vous pensez quand vous écrivez « Personne d’autre » ? #ONPC pic.twitter.com/bUFmojGPyS — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 21 avril 2018