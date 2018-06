et Le Service Culture

publié le 01/06/2018 à 12:14

Trois ans après son dernier disque et deux ans après le conte musical Les Souliers Rouges, Cœur de Pirate est de retour. La chanteuse québécoise publie ce vendredi 1er juin son quatrième album, En cas de tempête, ce jardin sera fermé. L'artiste signe ici son meilleur enregistrement.



Un disque où la chanteuse de 28 ans se délivre d'une forme de candeur et de cette saveur sucrée qui parfumait sa discographie. Cœur de Pirate livre dix morceaux denses, émouvants, racés, aux textes ciselés, comme Somnambule, la plage d'ouverture de l'opus.

Béatrice Martin à l'état civil signe toutes les paroles et musiques de cet album enregistré à Paris et réalisé par Tristan Salvati. Un disque 100% français, ce qui est une première l'ex-jurée de Nouvelle Star. "C'est un peu un hommage à Paris et à la France, ce pays qui m'a adoptée dès mes débuts", explique-t-elle.

Dans ce nouveau disque portée par le signe Prémonition, Cœur de Pirate explore des sujets d'une grande intimité : un album sombre par ses thématiques mais aux couleurs vives par son habillage sonore. Un disque de traumatismes que la chanteuse s'est sentie capable d'écrire grâce au mouvement Me Too. "C'est la première fois que je fais face à mes propres problèmes et mes propres démons".