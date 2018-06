Christina Aguilera est depuis longtemps une artiste engagée pour les femmes et le prouve encore une fois avec ce nouvel album, "Liberation" Crédits : RCA Records Label | Date :

Dans "En cas de tempête, ce jardin sera fermé", Cœur de Pirate aborde des sujets aussi intimes que les relations toxiques et le viol conjugal sur des sons pop-électro Crédits : Universal Music Division Mercury Records

"Expectations", le premier album de Hayley Kiyoko restera dans l'histoire pour être l'un des premiers à normaliser dans la pop le fait d'être une chanteuse queer Crédits : Atlantic Records

Black Magic, pussy power, monologues du vagin... "Dirty Computer" de Janelle Monae est l'album pop que l'afroféminisme attendait après "Lemonade" de Beyoncé Crédits : Bad Boy Records

Dans "Sainte Victoire", Clara Luciani raconte les femmes comme on l'entend rarement dans la langue de Françoise Hardy Crédits : Universal Music France

"Quand je dis non c'est non", rappelle Hyphen Hyphen dans le titre "Like Boys", issu de l'excellent album "HH" Crédits : Parlophone / Warner Music France

Dans "No Shame", Lily Allen aborde des sujets intimes comme ses anciennes addictions, son divorce ou la culpabilité de travailler alors qu'elle a deux filles qui l'attendent à la maison Crédits : Parlophone UK

Dans "Cure", Eddy de Pretto s'attache à déconstruire les stéréotypes de la virilité et raconte son adolescence dans un monde où l'homosexualité n'était pas toujours comprise et acceptée Crédits : Universal Music France

Les quatre mini albums de Jessie J parlent de sexualité, d'empowerment et illustre la voix d'une artiste au plus près de l'actualité qui l'entoure Crédits : Republic Records

Dans son premier EP, Barbara Pravi raconte, entre autres, le monde d'aujourd'hui où les femmes sont victimes d'oppression Crédits : Universal Music Division Capitol Music France