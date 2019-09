Booba dévoile son clip "Glaive", 3 semaines après la fusillade sur le tournage

publié le 13/09/2019 à 12:56

Comme souvent, il ne faut pas attendre très longtemps pour voir Booba réagir lorsqu’on l'attaque. Jeudi 12 septembre, le rappeur a mis en ligne le clip de son dernier morceau intitulé Glaive. Une mise en ligne moins d'un mois après la fusillade survenue sur le tournage du clip en question à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Booba n'était pas présent quand, dans la nuit du 20 au 21 août, des agresseurs ont fait irruption sur le plateau, équipés d'armes à feu et de battes de baseball. Plusieurs personnes ont été blessées: le réalisateur du clip et un technicien ont été frappés à coups de pied, de poing et de battes. Une autre personne a été touchée par balle à la cuisse.

Des événements dont s'est évidemment servi le rappeur dans le clip de Glaive. Celui-ci ouvre sur des plans d'Aulnay-sous-Bois, avec en fond sonore, un mix de voix de journalistes annonçant la fusillade. En moins de 24h, Glaive a déjà été visionné plus d'un million de fois.