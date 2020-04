Bill Withers, légende de la soul et interprète de "Ain’t No Sunshine", est décédé

publié le 03/04/2020 à 17:06

C'est une légende de la musique soul qui disparaît. Le chanteur américain Bill Withers, auteur d'innombrables tubes dont Ain't No Sunshine et Lovely Day, est décédé à l'âge de 81 ans. Le musicien est mort des suites de complications cardiaques, a indiqué sa famille à l'agence de presse Associated Press.

"Nous sommes dévastés par la perte de notre mari et père bien-aimé et dévoué. Un homme solitaire, avec un cœur qui veut se connecter au monde entier, avec sa poésie et sa musique, il parlait honnêtement aux gens et les reliait les uns aux autres", a indiqué sa famille dans un communiqué.

Originaire de Virginie occidentale, cet auteur-compositeur-interprète surdoué a marqué l'histoire de la musique soul. Bill Withers a enregistré 9 albums entre 1971 et 1985 et composé un grand nombre de succès (Lean on Me, Use Me, Just the Two of Us. Plusieurs de ses chansons ont été reprises, notamment Ain't No Sunshine dont on ne compte pas les versions (Mickael Jackson, Paul McCartney, Isaac Hayes).

Bill Withers avait été qualifié de "Springsteen afro-américain" par Questlove, membre du groupe The Roots, dans les colonnes du magazine Rolling Stone.