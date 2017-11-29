Écoutez aussi RTL2 Fun Radio
1 min de lecture

Bill Withers, Tori Amos, et Bette Midler dans La Collection du 29 novembre 2017

REPLAY - Bill Withers, Tori Amos, et Bette Midler dans La Collection du 29 novembre 2017

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
>
La Collection du 29 11 17 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date :
La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang

I'M BEGINNING TO SEE THE LIGHT - SEAL w/ PUPPINI SISTERS
JINGLE BELLS - MICHAEL BUBLE w/ PUPPINI SISTERS
DREAM A LITTLE DREAM OF ME - LOUIS ARMSTRONG & ELLA FITZGERALD
WINTER - TORI AMOS
LET IT BE - THE BEATLES
BERLIN - BARCLAY JAMES HARVEST
NINE MILLION BICYCLES ( LIVE IN BERLIN ) - KATIE MELUA w/ GORI WOMEN'S CHOIR
MY WORLD NEEDS YOU - KIRK FRANKLIN
LAY DOWN ( CANDLES IN THE RAIN ) - MELANIE w/ EDWIN HAWKINS SINGERS
THE ROSE - BETTE MIDLER
LET HER DOWN EASY - GEORGE MICHAEL
SONG FOR HOPE - AVISHAI COHEN
MADE FOR ME - PETER CINCOTTI
AIN'T NO SUNSHINE - BILL WITHERS 

Lire la suite
Restez informé
* voir les mentions légales
Commentaires

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Connectez-vous Inscrivez-vous

500 caractères restants

fermer
Signaler un abus
Signaler le commentaire suivant comme abusif
500 caractères restants
article
7791160801
Bill Withers, Tori Amos, et Bette Midler dans La Collection du 29 novembre 2017
Bill Withers, Tori Amos, et Bette Midler dans La Collection du 29 novembre 2017
REPLAY - Bill Withers, Tori Amos, et Bette Midler dans La Collection du 29 novembre 2017
https://www.rtl.fr/culture/musique/bill-withers-tori-amos-et-bette-midler-dans-la-collection-du-29-novembre-2017-7791160801
2017-11-29 23:59:00
https://media.rtl.fr/cache/408R5O9uUzaaelkkWJGLuA/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348888_georges-lang.jpg