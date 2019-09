publié le 31/08/2019 à 00:00

Retour aux Sixties sur RTL où la programmation musicale fait un flashback. Pendant une heure, à la manière de Wolfman Jack, illustré de milliers de jingles made-in-USA et de disques garantis d’époque, il nous emmène sur les plages de Californie.



Programmation de Beach Party du 30 Août 2019 :



Bird Dance Beat - The Trashmen / Single

Surfin' Bird - The Trashmen / Single

Treat Her Right - Roy Head & The Traits / Single

Mrs. Robinson - Simon & Garfunkel / Album : Bookends

Hey! Little Girl - Dee Clark / Album : Rain Drops

Susie Q - Dale Hawkins / Album : Oh! Susie Q

Shotgun - Junior Walker &The All Stars / Album : Shake And Fingerpop

Rock And Roll Music - The Beatles / Album : Beatles For Sale

Hit The Road Jack - Ray Charles / Single

Hound Dog - Elvis Presley / Single

Runaway - Del Shannon / Album : Runaway With Del Shannon

I'm Crying - The Animals / Album : The Animals On Tour

Keep On Running - The Spencer Davis Group / Album : Keep On Running

Around And Around - The Rolling Stones / Album : 12 X 5

For Your Love - The Yardbirds / Album : For Your Love

The Warmth Of The Sun - The Beach Boys / Album : Shut Down vol. 2

Mr. Lonely - Bobby Vinton / Album : Mr. Lonely

Twillight Time - The Platters / Album : The Flying Platters Around The World

Teenage Doll - Ricky Nelson / Album : Ricky

Sleep Walk - Santo & Johnny / Album : Santo & Johnny



