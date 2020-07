publié le 24/07/2020 à 00:00

Retour aux Sixties sur RTL où la programmation musicale fait un flashback. Pendant une heure, à la manière de Wolfman Jack, illustré de milliers de jingles made-in-USA et de disques garantis d’époque, il nous emmène sur les plages de Californie.



En raison de la finale de la Coupe de France, Georges Lang ne peut exceptionnellement assurer qu'une heure de Beach Party.

Programmation Beach Party du 24 juillet 2020 :



Money (That’s what I want) – Barrett STRONG / Album : Live & Love

Come go with me – The DEL-VIKINGS / Album : Come Go With Me

Dead man’s curve – JAN & DEAN / Album : Drag City

Surfer girl – The BEACH BOYS / Album : Surfer Girl

Rip it up – LITTLE RICHARD / Album : Rip It Up

Needles and pins – The SEARCHERS / Album : Meet The Searchers

From me to you – The BEATLES / Album : Twist And Shout

The hippy hippy shake – The SWINGING BLUE JEANS / Album : Single

Hey tonight – CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL / Album : Pendelum

All shook up – Elvis PRESLEY / Album : Loving You

Lawdy, miss Claudy – Lloyd PRICE / Album : The Exciting Lloyd Price

Somethin’ else – Eddie COCHRAN / Album : Somethin’ Else

I want you – The TROGGS / Album : From Nowhere… The Troggs

Good lovin’ – The RASCALS / Album : The Young Rascals

Baby it’s you – Cilla BLACK / Album : Cilla

Son of a preacher man – Dusty SPRINGFIELD / Album : Dusty In Memphis

Will you love me tomorrow – The SHIRELLES / Album : Tonight’s The Night

