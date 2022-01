Avicii : un livre dévoile les derniers mots du DJ, avant son suicide

Des déclarations touchantes et empreintes d'une souffrance profonde. En 2018, le DJ suédois Avicii se suicidait à l'âge de 28 ans. Une biographie qui lui est dédiée paraîtra en janvier prochain. Un livre auquel ont eu accès nos confrères du New York Post.

Selon nos confrères américains, le livre contient plusieurs extraits de son journal personnel, écrits quelques jours avant son décès. Le jeune DJ y expliquait vivre très mal sa célébrité. "J’étais ignorant et naïf, je faisais le tour du monde, toujours en tournée sans fin. Et une fois que vous en avez fait le tour, devinez quoi ? Vous recommencez tout de suite", écrit-il dans ses carnets.

Une souffrance qui s'exprime d'autant plus au travers d'autres extraits, reproduits dans la biographie autorisée. "Ces jours à l’hôpital ont été les plus angoissants et les moins stressants dont je puisse me souvenir ces six dernières années, ce furent mes véritables vacances, aussi déprimant que cela puisse paraître", poursuit-il.

Pour extérioriser ses angoisses et également soulager ses douleurs physiques, le jeune homme de 28 ans s'était mis à la méditation, à l'excès, comme le précise le New York Post, à raison de plusieurs heures par jour. Tim – The Official Biography of Avicii, sera publié le 18 janvier 2022.