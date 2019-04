publié le 10/04/2019 à 12:32

Vendredi 20 avril 2018, la scène électro mondial perdait l'une de ses figures montantes, le DJ suédois Avicii, de son vrai nom Tim Bergling. Un an après, la famille du défunt annonce dans un communiqué repris par le média britannique The Guardian la sortie prochaine d'un album avec des chansons écrites de sa main baptisé sobrement Tim.



Né à Stockholm en 1989, Avicii était à 28 ans en passe de terminer son troisième album avant qu'il ne mette fin à ses jours. Sa famille rapporte aujourd'hui qu'il a laissé derrière lui "une collection de chansons presque finies, accompagnée de notes, d'emails et de messages concernant sa musique", peut-on lire dans le communiqué.

Le journal britannique The Times décrit davantage l'album comme une exploration "psychédélique, avec de la musique arabisante, des sonorités caribéennes et plus encore". Il comportera également des collaborations avec Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay, sur un titre appelé Heaven.

L'artiste Aloe Blacc (I Need A Dollar) sera aussi de la partie pour la chanson SOS. Celle-ci donnera lieu au premier single issu de l'album posthume. L'album verra le jour le 6 juin 2019 selon The Guardian. Pour l'heure, on peut déjà entendre un extrait de ce que pourra être ce futur album hommage à Avicii.

> SOS - Avicii ( Original Drop )