publié le 29/04/2018 à 18:13

Avicii n'était pas motivé par l'argent. Le DJ suédois, décédé vendredi 20 avril à l'âge de 28 ans à Oman, avait donné plusieurs millions d'euros a différentes associations caritatives tout au long de sa carrière et même peu avant son décès, selon plusieurs médias britanniques dont le Daily Express.



Tim Bergling, de son vrai nom, retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, dont la fortune était estimée à plus de 85 millions de dollars (70 millions d'euros), a souvent déclaré de son vivant qu'il n'était pas motivé par l'argent et il faisait de nombreux dons. "Quand vous avez autant d’argent dont vous n’avez pas besoin, la chose la plus sensible, humaine et évidente à faire est de donner aux gens dans le besoin", avait-il déclaré dans une interview en 2013, comme le rapporte The Sun.

En 2013, Avicii avait donné une somme importante à "Radiohjälpen", une association caritative suédoise. L'année d'avant, il avait donné un million de dollars à l’association américaine d’aide alimentaire "House for Hunger", somme gagnée lors d'une de ses tournées aux États-Unis.