publié le 26/04/2018 à 20:09

Le jour suivant sa mort, la police avait déclaré écarter toute piste criminelle. Avicii aurait-il mis fin à ses jours ? Le célèbre DJ suédois avait été retrouvé sans vie vendredi 20 avril à Mascate la capitale du sultanat d'Oman, où il se trouvait depuis quelques jours en vacances avec des amis.



L'une des porte-parole de l'artiste a refusé de confirmer la cause de la mort, ni s'il s'agissait d'un suicide. Mais la lettre ouverte écrite par la famille de l'artiste sème le doute. "Il s'est vraiment débattu avec des réflexions sur la signification (des choses), la vie, le bonheur. Il ne pouvait pas continuer plus longtemps. Il voulait trouver la paix", expliquent ses proches, qui le décrivent comme un perfectionniste éternellement insatisfait qui a voyagé et travaillé dur à un rythme qui l'a conduit vers un énorme stress".



Au cours de ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool. Il avait même dû annuler des shows en 2014 pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice. "Tim (Bergling, son vrai nom, ndlr) n'était pas fait pour la situation dans laquelle il se trouvait; c'était un homme sensible qui aimait ses fans mais qui évitait les projecteurs," a indiqué sa famille.

Il y a deux ans, il avait surpris tout le monde en annonçant sa retraite. "Quand il a arrêté les tournées, il voulait retrouver un équilibre dans sa vie pour être heureux et être capable de faire ce qu'il aimait le plus - la musique", peut-on lire dans la lettre.



À l'annonce de sa disparition, les hommages, d'anonymes comme de célébrités se sont multipliés. Nous perdons un ami au grand cœur et le monde perd un musicien de talent. Merci pour tes merveilleuses mélodies, et le temps que nous avons passé en studio, à jouer ensemble et à passer du bon temps entre amis", avait notamment écrit David Guetta sur Twitter.