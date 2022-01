Avec sa chanson "Santé", Stromae veut "célébrer ceux qui bossent quand nous on fait la fête"

"Et si on célébrait ce qui ne célèbrent pas / Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas". Avec sa toute nouvelle chanson surprise, Stromae revient sur le devant de la scène avec un message aux accents très politiques. Le chanteur belge place sa lumière sur les invisibles, les héros discrets du quotidien que personne ne semble voir.

De nombreux artistes se sont emparés de ce thème en remerciant notamment les employés de la grande distribution, de l'éducation, du social ou du monde hospitalier pendant l'épidémie de Covid. Il y a eu les applaudissements tous les soirs, puis, le monde a retrouvé son rythme et ceux que l'on célébrait hier sont retournés au silence et à l'obscurité.

"Je parle en effet de gens qui exercent des métiers assez durs comme infirmières, boulangers, marins-pêcheurs, mais je cite aussi les pilotes d’avion, souligne Stromae. En fait mon but c’est de célébrer ceux qui bossent quand nous on fait la fête."

L’hommage rendu dans Santé se veut très incarné avec une myriade de prénoms : Arlette, Rosa, Albert, Céline. Ils sont serveuse, femme de ménage ou vendeur et dans ce titre aux accents latino-américains entre cumbia et reggaeton, Stromae replace subtilement la lumière sur ceux qu'on oublie et ceux qui les oublient.