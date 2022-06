Yves Coppens sur RTL : "Il faut de l’imagination pour bien faire la science qui est la mienne"

Il était un grand conteur de l’épopée humaine et un découvreur qui a marqué l’histoire de la paléontologie. Yves Coppens, 87 ans, est mort lundi 22 juin des suites d’une longue maladie, a annoncé son éditrice Odile Jacob.

Né en 1934, Yves Coppens est devenu célèbre après sa découverte avec deux autres chercheurs de Lucy, le fossile d’hominidé le plus complet jamais trouvé. L’australopithèque âgé de 3,2 millions d'années, avait été trouvé en Ethiopie. Au total, Yves Coppens est cosignataire de six hominidés.

Le paléontologue émérite a également passé une bonne partie de sa carrière à raconter l’histoire de l’humanité, à la fois à travers de nombreux ouvrages mais aussi dans les médias, inlassable transmetteur de notre histoire. En décembre dernier, Flavie Flament l’avait invité pour évoquer les secrets de la Grotte de Lascaux que le scientifique connaissait très bien et qu’il considérait comme "une œuvre extraordinaire".

Un talent de conteur de la vie à la préhistoire

Dans l’émission, il a raconté ce qu’il imaginait de la vie des hommes préhistoriques ayant fréquenté et peint la célèbre grotte à partir de ses observations de terrain et de ses connaissances scientifiques : "Je suis convaincu que pour bien faire la science qui est la mienne, il faut de l'imagination", avait alors déclaré Yves Coppens à Flavie Flament, ajoutant : "Je suis un peu gêné parce qu'un scientifique, c'est beaucoup plus froid".



Son éditrice Odile Jacob a salué son "talent d'écrivain de conteur, d'essayiste", saluant "un très grand savant". "Je perds l'ami qui m'a confié toute son oeuvre. La France perd un de ses grands hommes", a-t-elle ajouté.

