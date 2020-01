publié le 17/01/2020 à 12:45

Ce matin Stéphane Bern et toute son équipe ont l’immense plaisir de recevoir celui qui sait absolument TOUT de nous, du moins de nos origines : Yves Coppens. Paléontologue et paléoanthropologue, co découvreur en 1974 d’une fameuse australopithèque prénommée Lucy, professeur au Museum nationale d’histoire naturelle, professeur au Collège de France… il publie ces jours-ci un livre passionnant : Le savant, le fossile et le prince, aux éditions Odile Jacob.

Un livre dans lequel il passe pour la première fois des "grands singes" au "grands fauves" puisqu'il revient sur ses rencontres avec les puissants de ce monde. Les présidents, les rois, les reines… qu'il a côtoyé tout au long de ses 60 ans (!) de carrière. Cela va de François Mitterrand à Elizabeth II, en passant par Mikhaïl Gorbatchev et Nelson Mandela.

On trouve même dans le sommaire un certain... Ramsès II ! Pharaon d’Egypte du 2e millénaire avant notre ère, qu'Yves Coppens a eu le privilège de réceptionner au Musée de l'homme en 1976, lorsque le gouvernement égyptien a confié la précieuse momie aux scientifiques français...



Le savant, le fossile et le prince Crédit : Odile Jacob

"Qui ne s’intéresse pas aux origines de l’homme ? En plus de soixante-cinq ans de carrière, des fouilles d’Éthiopie à celles du Tchad, de ses laboratoires du musée de l’Homme et du Collège de France aux palais présidentiels et princiers, le spécialiste de la préhistoire a rencontré les chefs d’État du monde entier.

Le fossile devient prétexte à des échanges privilégiés avec ceux qui font l’histoire d’aujourd’hui.



Yves Coppens nous dresse dans ce livre cinquante portraits inattendus et intimes des présidents Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, de la reine Elizabeth II, de l’empereur Haïlé Sélassié, de Nelson Mandela, des papes Benoît XVI et François et de bien d’autres… cinquante portraits qui sont aussi cinquante rencontres pleines d’esprit autour des questions fondamentales de l’origine et du devenir de l’espèce humaine."



Le choix patrimoine de notre invité:

La Bretagne.

