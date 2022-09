"Y a que la vérité qui compte" : les meilleurs moments de l'émission diffusés

Dans les années 2000, plus de 4 millions de fans se rassemblaient devant le poste de télévision pour regarder Y a que la vérité qui compte sur TF1. L'émission-phare, animée par Pascal Bataille et Laurent Fontaine, fait son retour, 20 ans plus tard, sur le petit écran ce jeudi 8 septembre. Les moments forts du programme sont diffusés ce jeudi soir sur C8. Des témoins, souhaitant recontacter un proche attendaient derrière un rideau l'accord de ce dernier pour les revoir. Si le proche acceptait, le rideau se levait.

Au menu également en cette soirée du 8 septembre Philippe Etchebest dans Cauchemar en Cuisine. Un nouvel épisode est en effet diffusé sur M6.

Comme la semaine dernière, France 3 et TF1 diffusent des polars. La chaîne privée avait remporté la bataille en attirant 4,5 millions de curieux pour Vise le cœur contre 2,6 millions pour la troisième chaine et son polar noir Hors-saison.

De son côté, Christine Bravo, pensionnaire aux Grosses Têtes, va reprendre sur Chérie 25 le tournage de son émission Sous les jupons de l'Histoire. Depuis 5 ans, la chaîne passe des rediffusions. L'intérêt constant du public a incité la Chérie 25 à relancer la production de ce programme.

