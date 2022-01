Vidoleo, Cameo, Dediz... le business des vidéos personnalisées de stars

Acteurs, chanteurs, humoristes, stars de la télé-réalité... dde nombreux artistes vous proposent désormais des contenus personnalisés via des plateformes.

Un "joyeux anniversaire" souhaité par Jean-Pierre Castaldi ou un "bonne année" de Samy Naceri... Vous ne rêvez pas, c'est possible ! Sur internet, plusieurs plateformes proposent, contre quelques euros, d'offrir des dédicaces de célébrités, avec des messages entièrement personnalisés.

Ce concept, de plus en plus à la mode, vient des États-Unis. Le principe est très simple : sur ces sites internet, une longue galerie de célébrités s'affiche, avec les prix, comme au supermarché. Plus de 300 stars sont ainsi proposées chez le Français Vidoleo, 40.000 chez le géant américain Cameo. Il y en a pour tous les goûts, des sportifs aux personnalités de la télé-réalité, en passant par des acteurs ou encore des chanteurs.

Une fois la célébrité choisie, vous devez préciser à qui s'adresse la vidéo avant de régler la somme demandée. Ensuite, dans un délai de sept jours maximum, vous recevez le message. "Je suis très heureux de vous souhaiter un joyeux Noël", ont par exemple reçu les proches de Pierre de la part de Jean-Pierre Castaldi. Ève Angeli, Franck Lebœuf, Pascal Légitimus ou encore Pierre-Jean Chalençon, qui avait fait polémique avec des diners clandestins en plein confinement, proposent également ce service.

Le concept existe aux États-Unis depuis bientôt cinq ans à travers avec le mastodonte Cameo. Des entreprises françaises se sont à leur tour lancées depuis un an et demi. On retrouve ainsi le leader hexagonal Vidoleo, mais aussi Big Up, Dediz. Les Suédois aussi surfent sur la vague avec Memmo.

De 10 à 120 euros pour recevoir sa vidéo personnalisée

L'idée a plutôt l'air de séduire. Florian est passé par Vidoleo pour offrir un cadeau qui sort de l'ordinaire. Son meilleur ami et lui s'étaient bien marrés devant une vidéo de Johnny Cadillac, l’un des nombreux sosies de Johnny Hallyday. Alors quand Florian l’a vu sur la plateforme, il n’a pas hésité et a sorti sa carte bleue. "La célébrité en question a réalisé exactement ce que je lui ai demandé", explique ce professeur d'EPS en région parisienne de 28 ans au micro de RTL, qui précise que la vidéo faisait plus d'une minute.

Pour obtenir son message personnalisé, il faut en moyenne débourser 30 euros. Sur Vidoleo, les prix varient de 10 à 120 euros pour les célébrités les plus chères, des tarifs similaires sur les autres plateformes. Celles-ci proposent également des formules pour les entreprises, avec des sommes beaucoup plus élevées, notamment 500 euros pour Samy Naceri ou 800 euros pour Pascal le Grand Frère.

"Le prix est directement fixé par les célébrités via leur application, en fonction du temps qu'elles veulent investir dans le concept. Un tarif qui va bien sûr déterminer le nombre de demandes que celles-ci recevront", indique Nicolas Poulet-Alinat, le cofondateur de Vidoleo.

Jusqu'à 10.000 euros par mois pour les célébrités

Une question se pose : qu'est-ce qui attire les célébrités sur ces sites ? "Ça tombait au moment du premier confinement, un moment justement où on a été coupé du contact avec le public donc je me suis dit que c'était une belle opportunité de garder le contact avec mes fans", répond Colonel Reyel, qui explique recevoir "beaucoup de demandes quotidiennement".



Avec une vingtaine de sollicitations chaque jour, le chanteur ne peut "malheureusement pas répondre" à tous. Passer par la plateforme lui permet alors "de ne rien avoir à faire et de laisser le site tout gérer de A à Z". Celui-ci consacre environ une heure par jour aux demandes des fans. Selon les fondateurs de Vidoleo, les personnalités peuvent gagner jusqu'à 10.000 euros par mois.

Pour 27 euros, le chanteur Colonel Reyel propose de vous envoyer une vidéo personnalisée. Crédit : Capture écran du site Vidoleo

À noter également que les sites organisent souvent des opérations durant lesquelles les fonds récoltés sont reversés à des associations. Certaines célébrités d'ailleurs le font automatiquement.



De leur côté, les sites se rémunèrent en prélevant 25% du prix de la prestation. Le français Vidoleo connaît une belle croissance : en décembre 2020, son chiffre d'affaires s'élevait à 10.000 euros, contre 100.000 euros en décembre 2021. La start-up est d'ailleurs en train de lever des fonds dans le but de financer les prochaines innovations comme échanger des messages, voire organiser un appel vidéo, minuté, en tête à tête avec la célébrité de son choix.