Michael Youn, prochain candidat français à l’Eurovision ?

publié le 29/02/2020 à 12:30

Ce week-end, Jade et Eric Dussart ont reçu Michael Youn dans On Refait La Télé !

Partis d'une blague entre lui et ses acolytes, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, Les Bratisla Boys, ont pourtant connu un succès incroyable en France avec plus d'un millions de single vendus.

Le comédien et humoriste a également révélé au micro de Jade et Eric Dussart que le groupe aurait pu représenter la France à l'Eurovision. Michael Youn a d'ailleurs essayé de convaincre France 2, mais la direction aurait refusé.

L'artiste de 46 ans n'a pas dit son dernier mot puisqu'il se dit toujours partant pour être le nouveau candidat français. Et il a déjà une petite idée du concept qu'il voudrait proposer... Nous vous proposons de découvrir lequel en vidéo ci-dessus...

"Morning Live" : L'émission culte de retour sur M6

C'est l'événement télé de ses prochaines semaines ! Le 19 mars prochain, Michael Youn fera enfin son grand retour à la télé en tant qu'animateur. 18 ans après l'arrêt du Morning Live, le comédien de 46 ans va faire renaître de ses cendres l'émission culte qui l'a révélée au grand public et qui a marqué toute une génération de téléspectateurs en seulement 18 mois de présence à l'écran.

M6 va donc proposer deux numéros de l'émission intitulée pour l'occasion Le Morning Night et qui seront diffusés en début de soirée. Pour l'occasion Michael Youn retrouvera ses complices de toujours : Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine.

Le trio va également accueillir deux nouveaux membres. L'arrivée des humoristes Tom Villa et Charlotte Gabris va donc permettre à la bande du Morning Live de s'agrandir !

Au programme : Le retour de séquences cultes mais aussi inédites, des happenings, des sketchs, des parodies, des fausses pubs, des chansons...

"Le Morning Night" avec Michael Youn, sur M6 le 19 mars prochain

Entouré de ses complices, Youn recevra six invités, des comédiens, des chanteurs ou encore des comiques. Pour le premier numéro, il y aura notamment Audrey Fleurot, Arnaud Ducret, Claudia Tagbo, François-Xavier Demaison, Philippe Lacheau et Inès Reg.



Les personnalités devront s'affronter dans des défis farfelus et ainsi remporter un cadeau inédit : 10 minutes de carte blanche sur M6, diffusées juste après le Morning Night.



Un deuxième numéro sera bientôt diffusé sur la chaîne mais la date n'a pas encore été annoncée. Cependant, on connait déjà le nom des guests : Isabelle Nanty, Jenifer, Jamel Debouzze, Bigflo & Oli mais aussi Jarry.



Si le programme fonctionne, Michael Youn prévoit d'en faire 4 ou 5 par an.