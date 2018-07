publié le 30/03/2018 à 13:23

Parmi la galerie particulièrement diverse de personnages proposée par l'émission Groland, il était l'un des plus emblématiques. Le comédien Christophe Salengro, qui jouait le président de Groland, cette nation fictive voisine de la France et dont l'amphore est le symbole, est décédé ce vendredi 30 mars 2018 à l'âge de 64 ans. Il était l'un des comédiens iconiques de l'émission de Canal+ avec son présentateur Jules-Édouard Moustic et son reporter éméché Michael Kael.



Avec son allure princière et ses grandes oreilles, Christophe Salengro s'est rapidement imposé comme la clef de voûte de l'émission parodique de Canal. Humour au-delà de l'absurde, vulgarité assumée, critique de notre système politique... Groland a imposé sa marque depuis 1992 sur la quatrième chaîne. L'acteur était hospitalisé depuis deux ans, selon Jules-Edouard Moustic. "Notre phare s'est éteint. Depuis ce matin, les Grolandaises et les Grolandais vivent dans le noir", ont regretté ce dernier et Benoît Delépine ainsi que toutes les équipes de Groland.

L'artiste était pourtant "inmourrable" d'après la Constitution Grolandaise et il "restera Président pour l'éternité", précise le communiqué dans un style typiquement "grolandais". Canal+ lui dédiera la soirée spéciale prévue pour les 25 ans de "Groland" le 14 avril prochain, un hommage particulier lui sera rendu en ouverture dans un Zapoï.

Message de Moustic suite au décès de Not' President, Christophe Salengro : "Notre phare s'est éteint. Depuis ce matin, les Grolandaises et Grolandais vivent dans le noir" pic.twitter.com/pct7XGwJ0D — Groland le Zapoï (@Groland) 30 mars 2018