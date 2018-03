Conflit entre TF1 et Canal+ : "On peut parler d'une guerre", confie un journaliste

publié le 04/03/2018 à 20:58

Depuis le jeudi 1er mars au soir, les 5 millions d'abonnés à Canal+ n'ont plus accès aux chaînes de TF1, victimes collatérales d'une guerre économique qui dure depuis deux ans. La chaîne du groupe Bouygues négocie en ce moment même avec les fournisseurs d'accès à la télévision et à internet, pour faire payer ses chaînes gratuites. Des exigences déraisonnables, a jugé Canal+, à l'instar de Free et Orange. TF1 aurait en revanche trouvé un accord avec SFR pour 22 millions d'euros, même si "les chiffres sont contestés".



Un conflit qui se durcit ces derniers jours. "On peut parler d'une guerre", confie même Benoît Daragon, journaliste au Parisien. D'autant qu'il y a des conséquences pour les téléspectateurs", poursuit-il. Et de se désoler : "C'est quand même dommageable. La télévision est le loisir préféré des Français, qui passent 3h42 devant sa télévision chaque jour". Par conséquent, couper TF1, la chaîne la plus regardée de France, a des conséquences sur les vies des gens.

Si Orange ou Free décident d'imiter Canal+, la situation va devenir "intenable" pour TF1, qui va "voir ses audiences fondre tous les jours". "Il y a déjà eu des effets ce weekend, avec un million de téléspectateurs perdus pour The Voice", explique Benoît Daragon. "Combien de temps vont-ils pouvoir tenir ?", s'interroge le journaliste. "Les enjeux économiques sont trop importants" pour que ce bras de fer puisse durer, lui répond Benjamin Meffre, de Pure Média, selon qui TF1 va devoir revenir à la table des négociations, et surtout, revoir ses ambitions à la baisse.

"Canal+ peut aussi perdre des abonnés", ajoute cependant Benoît Daragon, qui explique que Le Parisien a reçu de nombreux appels d'abonnés à la chaîne cryptée mécontents.

Dans l'actualité des médias :

- César : la 43e cérémonie, diffusée vendredi 2 mars sur Canal+, a réuni plus de 2 millions de téléspectateurs. C'est 200.000 de plus que l'an passé. De nombreuses personnalités arboraient un ruban blanc au poignet, pour dénoncer les violences sexuelles dans le sillage de l'affaire Weinstein. Le maître de cérémonie Manu Payet a évoqué le sujet.





- Après Noël Mamère, une dizaine de personnalités, dont l'ancienne ministre Aurélie Filippetti et l'acteur François Morel, se désolidarisent du Média, le site d'information créé il y a un mois par des proches de Jean-Luc Mélenchon. En cause : l'éviction de la rédactrice en chef et un sujet très décrié sur la Syrie.



- Hénin-Beaumont : les journalistes de la Voix du Nord se font "sans cesse insulter". C'est le patron du quotidien régional qui fait ce constat dans L'Obs cette semaine. Gabriel d'Harcourt explique que les relations se sont fortement dégradées ces dernières années avec le Front national, qui dirige la ville. La Voix du Nord s'était inquiétée en Une d'une possible victoire du FN aux régionales de 2015. Le parti l'a pris comme une "déclaration de guerre" raconte Gabriel d'Harcourt.



- Marie-Christine Saragosse va rester à France Médias Monde. Son mandat de PDG vient d'être annulé par la justice après un malentendu administratif. Mais elle garde une place au sein du groupe, nommée directrice générale en charge de la stratégie, pour "éviter toute rupture" précise un communiqué.



- Météo : La neige, le froid, le verglas, toutes les chaînes de télé ou de radio traitent le sujet en ce moment. Et les audiences décollent. L'émission "Météo à la Carte" sur France 3 a réalisé mercredi son plus gros score en six ans d'existence, avec plus d'1 million de téléspectateurs, soit presque 8% du public.