publié le 28/06/2019 à 18:05

Aujourd'hui, vendredi 28 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :

Une Grosse Tête qui reprend ses sketchs cultes à la rentrée et on espère déjà qu’elle reprendra aussi son fauteuil dans le Grand Studio, et pof ! : Muriel Robin.

Une Grosse Tête qui ne pense pas comme nous, qui ne parle pas comme nous, qui ne mange pas comme nous, mais dont on est tellement proche : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête à qui on souhaite de crier autant « oh oui » cet été que pendant toute l’année dans l’émission : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui va pouvoir prendre de vrai vacances cet été puisqu’il n’y a ni Coupe du monde, ni Euro de foot : Florian Gazan.

Une Grosse Tête qu’on appelle Professeur et qui va donc avoir deux mois de vacances : François Rollin.

Une Grosse Tête qui va beaucoup voyager cet été, pas pour faire du tourisme mais pour bosser encore ses accents : Eric Laugérias.

