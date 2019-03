VIDÉO - Trois Philippe Manoeuvre pour le prix d'un

publié le 04/03/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lundi 4 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui peut commenter un match de foot sans les images et répondre à des questions que je n’ai pas posées : Yoann Riou.

Une Grosse Tête qui va pouvoir retrouver son nouvel amour : Yoann Riou : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête avec qui contrairement au commentateur de foot, quand elle se met à crier « oh oui oh oui oh oui » on sait d’avance que ça sera à côté : Caroline Diament.



Une Grosse Tête capable de commenter le foot, le catch, le concours de l’homme le plus fort du monde et de supporter Yoann Riou toute une semaine : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui, en juin, va remplir le stade de France avec 1000 rockeurs : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête journaliste de formation et chanteur-imitateur par déformation : Christophe Beaugrand.

Les Grosses Têtes du lundi 4 mars 2019 Crédit : Kervin Portelli

