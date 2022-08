"Ça fait une heure que j'essaye de faire cette vidéo... Je prends une pause et je vais m'éloigner des réseaux sociaux pour ma santé mentale". L'acteur Tom Holland qui incarne le célèbre Spider-Man dans les films Marvel a décidé de s'éloigner pendant un temps des réseaux sociaux.

"Je trouve que Twitter et Instagram sont des réseaux trop écrans, trop stimulants, explique l'acteur britannique dans une courte vidéo de 3 minutes. Je suis submergé par ce que je lis sur moi en ligne et je n'arrive pas à m'en détacher et ç'a un impact sur ma santé mentale. J'ai donc décidé de supprimer ces applications. Pour ce retour très rapide sur Instagram, je préfère évoquer le travail d'une organisation non caritative que je soutiens...", poursuit-il.

L'acteur prend ensuite une minute pour expliquer les bénéfices d'un organisme baptisé Stem4 qui aide les adolescents à affronter divers problèmes pouvant affecter leurs santés mentales. Tom Holland est suivi par près de 68 millions d'abonnés sur la plateforme Instagram alors que lui-même ne suit que 291 comptes sur le réseau social du groupe Meta. "Maintenant que le message est passé, je disparais à nouveau. À bientôt !", a conclu le comédien.

Tom Holland a aussi considérablement allégé son agenda d'acteur. Il rejouera très certainement chez Marvel son homme-araignée. Il a annoncé qu'il jouerait dans le biopic sur Fred Astaire que prépare Sony Pictures. Les abonnés d'AppleTV+ devraient aussi le découvrir prochainement dans une anthologie signée Akiva Goldsman, The Crowded Room dont le tournage a commencé au printemps 2022.

