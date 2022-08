Ezra Miller s'excuse et évoque "des problèmes de santé mentale très complexes"

Le temps est venu pour Ezra Miller de passer en mode "damage control". Après des mois et des mois à faire les gros titres de la presse people pour des faits de harcèlement, d'agressions ou de cambriolage, l'acteur a décidé de redresser la barre. Il faut dire que sa carrière pourtant bien partie commençait à sérieusement pâtir de ces frasques à répétition. Un bad boy un peu fantasque, Hollywood adore. Un multirécidiviste totalement hors de contrôle, beaucoup moins...

"Je viens de traverser une période de crise. J'ai compris que je souffrais de problèmes de santé mentale très complexes et je me soigne désormais. Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu effrayer et inquiéter avec mon attitude passée. Je fais le nécessaire pour retrouver un environnement sûr, sain et productif", indique le comédien qui incarne Flash dans un communiqué transmis à nos confrères de Variety.

Le comédien vient en effet de traverser une période particulièrement mouvementée. Il a été surpris en train d'étrangler une fan, en train d'entretenir des relations étranges et pour le moins inappropriées avec des adolescentes ou encore de cambrioler une maison dans le Vermont. Cette collection de faits plus ou moins inquiétants a considérablement entaché sa réputation et met désormais en danger sa carrière d'acteur.

