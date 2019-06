publié le 27/06/2019 à 19:59

"Bravo Fogiel et Merci". Marc-Olivier Fogiel, qui pilotait RTL Soir depuis 2012, délaisse l'antenne pour prendre la direction générale de BFMTV. Et pour sa dernière aux commandes de la tranche d'information, c'est son remplaçant à compter du 26 août prochain Thomas Sotto qui en était invité ce jeudi 27 juin. L'occasion d'un passage de témoin complice et bon enfant entre deux journalistes qui se connaissent bien.

Qu'est-ce que la patte Thomas Sotto d'ailleurs ? "Je crois que ma spécificité, si j'en ai une, c'est d'être moi-même et pas chercher à être quelqu'un d'autre", explique-t-il. "J'ai une autre spécificité, qui est plus marquée, c'est celle de passer après Marc-Olivier Fogiel, à Europe 1, c'était le cas, ici c'est le cas. Je me demande si j'ai un avenir sur une chaîne d'info", plaisante le journaliste de 45 ans, qui s'avère être un invité espiègle, dépoussiérant un flash actu de "Marco" vieux de 32 ans, et retournant même le rôle de l'intervieweur...

Marc-Olivier Fogiel avait de son côté préparé une question "vache" pour piéger son remplaçant. "RTL, c'est la fiche de révision pour le reste ? (Thomas Sotto présente aussi le journal de France 2 et l'émission politique). Et son invité de répondre : "RTL, c'est quelque chose qui va être ma passion, qui va être ma vie au quotidien (...) Je suis infiniment heureux de rejoindre cette radio". D'ailleurs, Thomas Sotto est déjà à l'aise au micro rouge. "RTL, ça veut dire Radio Télévision Luxembourg, mais BFM, qu'est-ce que cela veut dire ?" Réponse : "Bravo Fogiel et Merci'...