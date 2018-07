publié le 25/02/2017 à 23:02

C'est une voix qui n'a laissé personne indifférent. Celle d'Emmy Liyana, jeune femme originaire d'Argenteuil qui a réussi à séduire les coachs de The Voice. Avant cela, Emmy Liyana a eu un parcours difficile,surtout à l'école, à cause des moqueries des autres élèves. Elle chante alors. Tout le temps. Jusqu'à se faire repérer par Slimane, le vainqueur de la saison 5 dans un piano-bar. C'est lui d'ailleurs qui l'a fait participer en secret à la nouvelle édition du télé-crochet. Avec sa reprise de The power of love, elle a conquis son public.



Cette prestation a d'ailleurs transpercé le coeur de Zazie qui ne s'est pas caché de l'expliquer à Emmy Liyana. "Tu es unique", a assuré Zazie à la candidate, les larmes aux yeux. C'est la première fois de cette nouvelle saison que la coach est aussi émue par un talent. Il faut dire qu'Emmy Liyana a repris The power of love avec beaucoup d'intensité. La jeune femme a ensuite décidé de rejoindre l'équipe de cette dernière, sous les applaudissements de Mika, Florent Pagny et Mika.