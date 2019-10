VIDÉO - Steevy enchaîne les bonnes réponses

publié le 01/10/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mardi 1er octobre 2019 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête qui a peut-être été la plume de Jacques Chirac à l’époque où il a dit : « Qu'est-ce qu'elle veut de plus cette ménagère ? Mes couilles sur un plateau ? » ou « Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre" : Pierre Benichou.

Une Grosse Tête qui répète rarement la célèbre phrase de Jacques Chirac « un chef c’est fait pour cheffer » : Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête dont malgré le service militaire aboli par Jacques Chirac le sketch du Colonel reste toujours d’actualité : Pierre Palmade.

Une Grosse Tête qui si elle avait croisé Jacques Chirac aurait pu nous dire si c’était plus de 5 minutes douche comprise : Marcela Iacub.

Une Grosse Tête que Jacques Chirac aurait adoré puisqu’il était passionné d’art naïf : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête qui comme les Hariri ou la famille Pinault peut nous trouver un logement : Stéphane Plaza.

