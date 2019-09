VIDÉO - Vincent Dedienne fait son grand retour dans "Les Grosses Têtes"

publié le 25/09/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mercredi 25 septembre 2019 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête qui vient nous voir pour la première fois, spécialiste de l’histoire de France, chevalier de l'ordre des Arts et Lettres, dont les récits sont plus véridiques que ceux de Pierre Benichou : Franck Ferrand.

Une Grosse Tête juste spécialiste des histoires avec le 1er rang : Pierre Benichou.

Une Grosse Tête qui est notre marquise, notre comtesse, notre reine, qui appartient à l’histoire de la chanson, du cinéma et de la radio : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui a connu plusieurs changements de Régimes : Caroline Diament.

Une Grosse Tête pour qui Jack Daniel’s, Remy Martin et Paul Ricard sont des personnages historiques : Jean-Jacques Peroni.

Une Grosse Tête qui vient de tourner avec Catherine Deneuve « Terrible Jungle » et qui a accepté de rendre visite à la nôtre aujourd’hui : Vincent Dedienne.

