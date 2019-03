VIDÉO - Steevy Boulay défenseur de la planète

publié le 05/03/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mardi 5 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui pour la fête des Grand-Mères, lui a consacré un livre : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui n’a pas participé au débat sur le changement d’heure, puisque, heure d’été ou heure d’hiver c’est au théâtre de 10 heures qu’on peut le retrouver : Titoff.

Une Grosse Tête plus doué pour écrire une tribune que pour monter dessus : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui préfère Miou-Miou à Blaise Pascal parce qu’il est sûr de ne pas inverser son nom et son prénom : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui vient ici en immersion pour voir comment c’est quand elle sera vieille : Melha Bedia.



Une Grosse Tête qu’on pourrait envoyer au Venezuela pour parler à Maduro, en Algérie pour raisonner Bouteflika, en Russie pour calmer Poutine mais qu’on préfère garder dans le Grand Studio : Eric Laugérias.

Les Grosses Têtes du mardi 5 mars 2019 Crédit : Kervin Portelli

