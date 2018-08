publié le 27/08/2018 à 08:56

"La matinale de RTL est au grand complet dans la stabilité et le plaisir de vous retrouver avec les rendez-vous et toutes les signatures que vous aimez", a lancé Yves Calvi peu avant 7 heures ce lundi 27 août, date de la reprise de RTL.



"Nous sommes ravis de vous retrouver. Je suis très heureux de partager avec vous une nouvelle saison d'info et de détente sur la première radio de France. Merci de votre fidélité, très belle journée à tous", a conclut le présentateur de la matinale de la première radio de France.



Alba Ventura, François Lenglet, le grand rendez-vous d'Elizabeth Martichoux à 7h45 avec aujourd'hui le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, ainsi que son prédécesseur Michel Sapin et le secrétaire général de la CPME Jean-Eudes du Mesnil.



Un nouveau rendez-vous dès la fin du journal avec Isabelle Saporta qui nous apportera sa fraîcheur et son regard sur l'actualité, rendez-vous intitulé "C'est comme ça". Michel Cymès est avec nous muni de son stétoscope et d'une bonne dose de bonne humeur. Quant à Cyprien Cini, il va continuer de vous surprendre avec son inattendu de 7h57. Dès 8h45, Laurent Gerra sera avec nous, bronzé et très en forme.

Vous pouvez regardez la matinale d'Yves Calvi en direct.