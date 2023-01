Yves Calvi raconte ses vacances avec Louis de Funès : "J'ai un souvenir exquis du personnage"

Louis de Funès nous a quittés il y a 40 ans. Pour l'anniversaire de la mort de l'un des plus grands acteurs français, Yves Calvi évoque ses souvenirs d'enfance auprès de Louis de Funès. Lorsqu'il était jeune, il a accompagné son père et sa mère sur le tournage du film Le Petit Baigneur. Son père s'occupait de la musique sur le plateau et sa mère était actrice. C'est elle qui "jouait la secrétaire de de Funès qui détruit le petit baigneur à coups de pelle en l'engueulant", s'amuse Yves Calvi.

"Moi, j'ai l'image d'un personnage qui était très solitaire, concentré. Je le vois en vacances, en train de marcher tout seul au bord de la mer, les bras dans le dos tout le temps, avec des pensées, mais avec une grande gentillesse. Je pense que c'était un timide qui avait besoin de se protéger et qui était tout le temps dans une forme de réflexion intérieure sur ce qu'il devait faire. C'est un personnage sérieux, de Funès", explique Yves Calvi.

Mais si Louis de Funès est présenté comme quelqu'un de sérieux et de concentré, "on sentait une grande gentillesse. Moi, j'ai un souvenir exquis du personnage", clame le journaliste de RTL. Louis de Funès "se protégeait", a-t-il poursuivi. "Il a connu ma mère très jeune. Lors de la scène du Petit baigneur. Il a demandé plusieurs fois au réalisateur Robert Dhéry si on avait bien fait les gros plans sur Yvette, ma mère. Donc ça veut dire qu'il n'avait aucun problème à partager la présence à l'antenne. C'était quelqu'un de pudique et généreux", conclut Yves Calvi.

