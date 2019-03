publié le 28/03/2019 à 18:05

Aujourd'hui, jeudi 28 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui depuis hier se réhabitue petit à petit à nos conneries : Jean-Luc Lemoine.

Une Grosse Tête qui a été conseillère de Rachida Dati mais on espère que ce n’est pas elle qui lui a conseillé la chirurgie esthétique : Gäel Tchakaloff.

Une Grosse Tête qui ne s'endort à Point fermé que quand il a fini de le lire : Franz-Olivier Giesbert.



Une Grosse Tête qui nous fait souvent économiser 300 euros en mémoire de « Pour 100 briques t’as plus rien » : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui peut se rappeler des noms de Jules Jouy, Raoul Ponchon ou Georges Burns, sans même savoir qui c’est : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui a commencé un régime d’été pour aller à la plage en 2032 : Bernard Mabille.

Le planning des Grosses Têtes

¿¿¿ - Découvrez qui accompagnera @ruquierofficiel dans Les @GrossesTetesRTL cette semaine ! Voici le planning de l'émission du lundi 25 au vendredi 29 mars ¿ https://t.co/Zm7c2fmQKi pic.twitter.com/TgsuhIkGnV — Les Grosses Têtes (@GrossesTetesRTL) 25 mars 2019

